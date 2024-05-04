خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم بالمنوفية

وجَّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة وعاجلة.

وعقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية والإدارات والمستشفيات التابعة للمديرية ضمن خطة التأمين الصحي خلال إجازة عيد القيامة وعيد شم النسيم.

وتم التنبيه بضرورة تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها من ناحية الاشتراطات الصحية، الشهادات الصحية بهما.

ووجَّهت بتكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة واتخاذ الإجراءات الوقائية في مواجهة حالات اشتباه التسمم الغذائي عمومًا وحالات التسمم الممباري، والتأكد من توافر مصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم الغذائي، وتوفير الطعوم الكبدية، مع توافر مخزون آمن من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية، وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة.

استعدادات المنوفية لأعياد الربيع

بالإضافة إلى التنسيق وعمل لجان مشتركة مع التموين والبيطري ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق والتنسيق مع المستشفيات العامة، والمركزية، ومراكز السموم للتعامل المبكر مع أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها، ورفع درجة التستعداد القصوى بالمستشفيات وأن يتواجد مدير المستشفى، بالإضافة إلى مضاعفة النوبتجيات للأطباء والتأكد من توافر المياه بالخزانات والوقود وكفاءة عمل المولدات الكهربائية والدفع بفرق الانتشار السريع في حالة الاحتياج وأن يتم موافاة المديرية بالبيان الدوري لغرفة الطوارئ، والتأكد من جاهزية أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وكذلك التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وصلاحية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات.

وكذلك تكثيف المرور الإشرافي على الوحدات الصحية والتأكد من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، صحة الأم والجنين، الاعتلال الكلوي"، ومتابعة ترددات العيادات، وتكثيف أعمال مكافحة الحشرات في الأماكن المفتوحة بالحدائق والمتنزهات العامة.