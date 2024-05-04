السبت 04 مايو 2024
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حوادث

بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية بتهمة الاتجار في البشر

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

تقدم المحامي أيمن محفوظ بلاغ للنائب العام حمل رقم 762792 لسنة 2024 عرائض النائب العام، ضد البلوجر أماني صاحبة الجنسية السورية والمعروفة إعلاميا بـ«أماني السورية» بتهمة تقديمها محتوي هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتكدير السلم العام.

جاءت تفاصيل البلاغ بأن البلوجر أماني السورية تدعي وجود خلافات بينها وبين طليقها، مما أدى إلى تسرب محادثات خاصة جداً بينهما، وقامت بنشر صور أطفالها واستخدام ألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، كما تحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن محتوى البلوجر أماني السورية يشير إلى المتاجرة بأطفالها وحياتها الخاصة، وأن هدفها الوحيد هو التجارة بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. كما يتضاعف العقوبات إذا كان الضحايا أطفالًا وفقًا للمادة 116 من قانون الطفل، ويصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة تورط الأم.

وختم محفوظ بلاغه بأن تقديم هذا البلاغ يعتبر استغاثة من جرائم ارتكبتها البلوجر أماني السورية، مُطالبًا بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ومنعها من السفر، وطلب من الجهات الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة حول حقيقة الواقعة وملابساتها، كما طالب بتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا.

البلوجر أماني صاحبة الجنسية السوريه البلوجر أماني أماني السورية المحامي أيمن محفوظ

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