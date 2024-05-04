الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد في كنيسة مصر الجديدة

تنظم الطائفة الإنجيلية اليوم السبت، احتفالًا رسميًا بعيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

يترأس الاحتفال عيد القيامة المجيد، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة.

تفاصيل الاحتفال

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من جهته؛ أعلن يوسف إدوارد، مدير مكتب الإعلام برئاسة الطائفة الإنجيلية، أنه سيتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن أبناء الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.