السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بحضور 30 ألف مشجع.. إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية يعلن اعتزاله

إسماعيل مطر في نهائى
إسماعيل مطر في نهائى كأس رابطة المحترفين الإماراتية

شهد  نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية "أديب" العديد من لحظات الإثارة والندية، توجها الوحدة بحصد اللقب الثالث له في تاريخه أمام العين، في ليلة ممتعة، شهدت إعلان نجم الكرة الإماراتية ونادي الوحدة إسماعيل مطر اعتزاله بنهاية الموسم الجاري؛ بعد رحلة دامت لأكثر من 20 عامًا في الملاعب.

شهدت مباراة نهائي كأس أديب نقلا تليفزيونيا مميزا بمجموع أكثر من 30 كاميرا وبتقنية الواقع المعزز، وبخاصية 4K، فضلا عن بثه عبر أكثر من 200 قناة إخبارية حول العالم، في تجربة حرصت رابطة المحترفين الإماراتية على تنفيذها بكل دقة ليخرج الحدث الأبرز بالشكل المطلوب؛ زينه حضور جماهيري كبير؛ أكثر من 30 ألف مشجع من أنصار الفريقين.

من جانبه، قال علي الهاجري، مدير إدارة الإعلام في رابطة المحترفين الإماراتية، إن النجاح الكبير في التنظيم لنهائي كأس أديب والنقل لإظهار المباراة النهائية بأفضل صورة ممكنة من جميع الجوانب هو ما حرصت عليه رابطة المحترفين الإماراتية منذ البداية.

إسماعيل مطر نجم الكرة الاماراتية يعلن إعتزاله عقب نهاية الموسم الجارى

وبنهاية المباراة أعلن قائد الوحدة ونجم منتخب الإمارات إسماعيل مطر اعتزاله بنهاية الموسم الجاري؛ بعد ما حقق لقب كأس رابطة المحترفين، معلنا اعتزاله من الباب الكبير، وقال في تصريحات عقب المباراة إنه يهدي اللقب لجمهور الوحدة الذي صبر كثيرًا لتحقيق الألقاب، معبرًا عن حزنه بعد نهاية رحلته مع كرة القدم.

من جانبه عبر جوران مدرب الوحدة، عن سعادته لحصد لقبه الأول في الكرة الإماراتية بعد رحلة طويلة مع أكثر من نادٍ،  وبرر سر تراجع الفريق في الشوط الثاني قائلا: عندما تلعب أمام فريق العين لا عيب من ترك الكرة والدفاع بشكل جيد شرط أن نلعب بشكل منظم.

على الجانب الآخر، أبدى هرنان كريسبو مدرب العين حزنه لخسارة اللقب، منوها أن تلك الخسارة لن تؤثر على معنويات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في مباراة الأمس، ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق وقفا أمامهم في الكثير من الفرص المحققة.

نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية الوحد يفوز على العين نجم الكرة الإماراتية ونادي الوحدة إسماعيل مطر اعتزاله جوران مدرب الوحدة علي الهاجري هرنان كريسبو مدرب العين

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