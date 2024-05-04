السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

ويعتبر إطلاق كارت الخدمات المتكاملة تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي :

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-أدخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

 تطبيق معاقين على الهاتف المحمول

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

 الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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بـ3 طُرق.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كيفية معرفة نتيجة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؟

وحول تساؤل المواطنين المتقدمين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عن كيفية معرفة نتيجة الطلب بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي وتحديد الدرجة الوظيفية ونسبة الإعاقة، فعلت وزارة التضامن الاجتماعي آلية إلكترونية للتعرف على النتيجة.

ويمكن معرفة نتيجة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط 
إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
الضغط على أيقونة بحث.
ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة
الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

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