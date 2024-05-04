قوات الاحتلال تنتشر فى شوارع القدس المحتلة وتنصب حواجز حديدية بمحيط كنيسة القيامة

أكد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال تنتشر في شوارع القدس المحتلة، وتنصب حواجز حديدية بمحيط كنيسة القيامة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية توجه تعزيزات عسكرية جديدة لجيش الاحتلال نحو بلدة دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار إعلام فلسطيني إلى إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ المحمولة كتفا على منزل دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، علاوة على دوي إطلاق نار وانفجارات في دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية.