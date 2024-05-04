ارتفاع الاشتراكات فى إنترنت الموبايل إلى 77.79 مليون مستخدم خلال فبراير

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول، إلى نحو 77.79 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 69.47 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2023، بزيادة قدرها 8.32 مليون مستخدم، بنسبة زيادة سنوية 11.98% وشهرية بلغت 0.14 %، بعد أن سجل عدد المستخدمين نحو 77.68 مليون مستخدم خلال يناير السابق عليه، بزيادة قدرها 110 آلاف مستخدم خلال شهر واحد.

77.79 مليون مستخدم للإنترنت الموبايل

وأشار التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الـ"يو إس بي مودم" بلغ نحو 2.67 مليون مستخدم خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 2.54 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل نمو سنوي 5.36 % وشهري 4.98 % بعد أن سجل في يناير السابق عليه نحو 2.55 مليون مستخدم.



القاهرة تتنافس مع الدلتا على مستخدمى الإنترنت الأرضى



وذكر التقرير أن القاهرة الكبرى تساوت مع الدلتا في الاستحواذ على مشتركي الإنترنت الأرضي بنحو 35 %، يليها الوجه القبلي بنحو 15%، ثم الإسكندرية ومطروح بنحو 9%، وأخيرا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.







وأضاف التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول سجلت 72.20% بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 69.11% عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل تغير سنوي 3.09% وشهري 0.54%.



وغرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 33 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2024.



كما اعتمد الجهاز 743 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023 مما يسهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصرية.



وكثف الجهاز مجهوداته في تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمت إزالة 705 أجهزة غير شرعية خلال الربع الأول لعام 2024.