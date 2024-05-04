السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية فرض رسم على بعض الصادرات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 196 لسنة 31 دستورية بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.

وتنص المادة 8 على أنه يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز %100 من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر واليسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أوجزئيا ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.

المستشار بولس فهمى عدم دستورية الاستيراد والتصدير المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة السلع

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