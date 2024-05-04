أبرز اهتمامات الصحف اليوم.. زيارة شكري لجامبيا و احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد

تصدر توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى مدينة بانجول عاصمة جامبيا؛ للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامات صحيفتي "الأهرام والجمهورية"، الصادرتين صباح اليوم السبت.

وفي التفاصيل، نقلت صحفية (الأهرام) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال متابعة رئيس الوزراء، أمس حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ونسبت الصحيفة إلى الدكتور طارق الرفاعي قوله - في تقرير الذي قدمه - إن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.وأشار إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ وجهت 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألفا وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

فيما أبرزت الصحيفة، توجه وزير الخارجية سامح شكري أمس إلى مدينة بانجول عاصمة جامبيا؛ للمشاركة في الدورة الـخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي ستُعقد اليوم وغدا (4 و5 مايو الجاري) تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة».

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبوزيد القول إنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية علي أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا» وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.

تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

في حين أبرزت صحيفة (الجمهورية) - في صدر صفحتها الأولى - انتهاء وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، من الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء الذي سيبدأ الثلاثاء القادم من خلال 341 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، على المتابعة المستمرة من المحافظين لكل إجراءات تلقى الطلبات وفحصها والالتزام بالتيسيرات التي يقدمها القانون تخفيفًا عن المواطن؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد تضمن تيسيرات كثيرة؛ ستسهم في دعم التصالح وإنهاء هذا الملف؛ بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي حقوق الدولة وتنفيذ دولة القانون وكذلك ضمان إنجاز أكبر قدر من ملفات التصالح في أقل مدة زمنية من ضمنها الانتهاء من التصالح خلال 60 يومًا من تقديم الطلب.

صحيا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الصحة قدمت 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 وافدا من الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية للتخفيف من معاناة الأشقاء.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار القول إن خدمات الدعم النفسي، تم تقديمها للمصابين الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج من الجروح والحروق والكسور المختلفة في 10 مستشفيات تابعة للوزارة بمحافظات "شمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقاهرة".

عيد القيامة المجيد

وفي سياق آخر، ركزت صحيفتا (الأهرام) و(الجمهورية) على احتفال الأقباط الأرثوذكس، الليلة بسبت النور وعيد القيامة المجيد والذى تستمر صلواته بجميع كنائس مصر حتى صباح يوم غد.

وذكرت الصحيفتان أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس الصلاة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويحضر قداس العيد مندوب عن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية وسياسيين ورؤساء أحزاب ونقابات وشخصيات عامة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأقباط الأرثوذكس، أقاموا أمس صلوات الجمعة العظيمة، فيما استعدت الكنائس لاستقبال أفراح القيامة بالورد وتبديل ستائر الجمعة الحزينة السوداء بأخرى بيضاء، وقد علقت أيقونات السيد المسيح وهو منتصر على الموت، وعقب قداس القيامة الذى يبدأ نحو الثامنة مساء حتى الساعات الأولى من فجر غد ينهي الأقباط أطول صيام العام «55 يوما».