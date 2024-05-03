اللواء وائل مصطفى: وصلنا الكهرباء لأهالي سيناء بتكلفة تتخطى المليار و200 مليون جنيه

قال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إنه تم تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لأهالي سيناء بتكلفة تتخطى المليار و200 مليون، منها حوالي 560 مليون في شمال سيناء، و460 مليون في جنوب سيناء.

وأضاف اللواء وائل مصطفى خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هائم، عبر قناة الحياة، في قطاع الإسكان نفذنا 1015 منزل بدوي، و160 عمارة إسكان اجتماعي، و105 اسكان تعاوني.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، أن مشروع التنمية المتكاملة نفذنا فيه 28 مزرعة، معقبا: "الاستفادة بشكل كامل من مشروعاتنا لأهالي سيناء".

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إلى أنه تم تنفيذ مشروعات في السويس وبورسعيد ورفع كفاءة الطرق.