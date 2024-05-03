رئيس إسكان النواب: يوجد 2.5 مليون حالة مخالفة بناء قبل 2019

أعلن الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، أون لاين عن طريق التطبيق لتوفير الوقت والجهد، وكذلك في العديد من الأماكن التي تم توفيرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من يوم الثلاثاء القادم، مشيرًا إلى أنه يوجد 2.5 حالة مخالفة للبناء قبل 2019، وقد تمتد هذه الطلبات لـ3 سنوات.

وتابع: "صاحب طلب التصالح، يحصل على جواب من المحكمة ويخلى سبيله إذا كان محبوسًا على ذمة المخالفة، وإذا انتهى بالقبول تحفظ القضية، وإذا انتهى بالرفض تستكمل إجراءات المحاكمة".