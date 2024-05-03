اللواء وائل مصطفى: نعمل على وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية

فال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إن مشروع التجلي الأعظم يعتبر على قائمة التراث العالمي لافتًا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع مدينة سانت كاثرين على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف اللواء وائل مصطفى خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن إمكانيات هذه المدينة تعتبر فريدة وموقعها الجغرافي متميز، وهي تحتوي على دير سانت كاثرين الذي يعد من أقدم الأديرة على مستوى العالم بالإضافة إلى أنه يحتوي على مكتبة تعد ثاني مكتبة على مستوى العالم من حيث الكتب والمخططات التراثية، كما يوجد بالمدينة جبل التجلي الأعظم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، وبالتالي فإن المنطقة بأكملها تعتبر منطقة مقدسة.

وأوضح أن هذا المشروع يتم متابعته بصفة دورية من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وبالتالي فإن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل قيادات الدولة بالكامل.