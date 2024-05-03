البيت الأبيض: نريد استمرار المحادثات مع إسرائيل بشأن رفح قبل أى تحرك عسكرى

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استمرار المحادثات مع إسرائيل بشأن رفح قبل أي تحرك عسكري.

كما أكد بيان البيت الأبيض أنه لم نطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية في رفح.

مدير وكالة المخابرات المركزية في القاهرة

جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز موجود في القاهرة وسط مفاوضات مكثفة حول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

ولعب بيرنز دور المحاور الرئيسي للولايات المتحدة في المحادثات المتعددة الأطراف بين إسرائيل وحماس ومصر وقطر بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والذي سيقترن بوقف مؤقت لإطلاق النار.

وتدرس حماس حاليًا إطارًا جديدًا اقترحته مصر يدعو الحركة إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة اختطفتهم من إسرائيل مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة، حسبما قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات ومصدر دبلوماسي أجنبي لشبكة CNN في وقت سابق. هذا الأسبوع.

وقد تم إرسال بيرنز خلال جولات المحادثات السابقة عندما وصلت إلى مراحل مكثفة، لكنها انهارت فيما بعد. ويأمل المسئولون الأمريكيون أن تقبل حماس الاقتراح الجديد، لكنهم يقرون بأن زعيم الحركة، يحيى السنوار، سيحتاج إلى التوقيع عليه.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إنه لم يتلق بعد ردًا من حماس على الاقتراح. وكان التواصل مع السنوار، الذي يعتقد أنه داخل غزة، صعب في بعض الأحيان.

ويضغط المسئولون الأمريكيون على حماس لقبول شروط الصفقة، التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع بأنها "سخية للغاية".

ويرى المسئولون الأمريكيون أن الاقتراح الأخير هو أفضل فرصة لإنهاء العنف في غزة، ويأملون أن يؤدي وقف القتال إلى توفير مساحة دبلوماسية لوقف إطلاق نار أكثر استدامة.

ويأمل بعض مساعدي بايدن أيضًا أن تؤدي صفقة الرهائن التي تؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار إلى خفض درجة الحرارة في حرم الجامعات الأمريكية، حيث يعبر المتظاهرون عن غضبهم تجاه إسرائيل والأزمة الإنسانية في غزة.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن إسرائيل تستعد لشن غزو بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني. وحتى مع التوصل إلى اتفاق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا يزال بإمكانها دخول معبر رفح في الوقت الذي تتطلع فيه إلى القضاء على التهديد الذي تمثله حماس.

وقد يؤدي مثل هذا السيناريو إلى تفاقم التوترات مع واشنطن، ويعارض مسئولو إدارة بايدن خطة نتنياهو بشأن رفح ويقولون إنهم لم يروا استراتيجية لحماية المدنيين هناك.

وعلى الرغم من الضغوط المحلية والدولية للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن، فقد ضغط جزء كبير من ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف على رئيس الوزراء لعدم الموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار، المطروح حاليًا على الطاولة. وقد حثوا الجيش الإسرائيلي على الاستمرار في رفح، مع إعطاء الأولوية لتدمير حماس على إعادة الرهائن الإسرائيليين.