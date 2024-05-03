"مانشيت" يرصد مظاهر الاحتفاء بنجيب محفوظ داخل معرض أبوظبى للكتاب

قام الإعلامي جابر القرموطي، بجولة تفقدية داخل معرض أبوظبي للكتاب 2024 في دورته الـ33، الذي يحتفي بمصر كضيف شرف المعرض تحت شعار "هنا تسرد قصص العام"، وبهذا تصبح مصر أول دولة عربية ضيف شرف في المعرض.

معرض أبوظبي للكتاب

وحرص برنامج “مانشيت” خلال جولته داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية العام.

الاحتفاء بنجيب محفوظ

ووجهت أم كلثوم، ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ، الشكر إلى القائمين على المعرض لاختيار والدها الشخصية المحورية للمعرض وعرض أبرز أعماله الأدبية، قائلة: "الاحتفاء به ردًا على الاتهامات التي توجه له لأنه اتكلم كتير بخصوص جائزة نوبل ولكن لسه الناس فاكراه وبتحبه".

وتابعت: "هروح في أي مكان يكرمه ومستنية إن الناس تقرأ له أكثر، خاصة مع إعادة نشر أعماله وتوفيرها".