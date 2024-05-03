الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفاة نجل قائد الجيش السودانى إثر حادث سير فى تركيا

البرهان
البرهان

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن نجل قائد الجيش السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الذي أصيب بجروح خطيرة في حادث سير في تركيا، توفي في المستشفى.

وكان محمد فتاح البرهان رحماني يركب دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة، في مارس، عندما اصطدم بمركبة خدمات وسقط على بعد عدة أمتار من دراجته، وتم نقله إلى المستشفى حيث أدخل إلى العناية المركزة. 

وذكرت وكالة أنباء DHA الخاصة يوم الجمعة أنه توفي في المستشفى.

 

الأحداث المتصاعدة الجارية في السودان 

 

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ويمزق صراع الدائر في السودان منذ إبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشا الدعم السريع منذ أكثر من عام.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت ملايين آخرين على الفرار من منازلهم فيما وصفته الأمم المتحدة "بأكبر أزمة نزوح في العالم".

كما أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء وأزمة إنسانية جعلت سكان الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا عرضة لخطر المجاعة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تعرض نجل الرئيس الصومالي لحادث سيارة مميت في تركيا أيضًا.

وفي سياق متصل، أدانت محكمة تركية محمد، نجل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالتسبب في الوفاة بسبب الإهمال عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها برجل توصيل على دراجة نارية في إسطنبول.

وتوفي يونس إمري جوسر، وهو أب لطفلين، في المستشفى بعد ستة أيام.

في ينايرالماضي، غرمت محكمة تركية محمد أقل من 1000 دولار لأنه صدم سائق التوصيل وقتله عن طريق الخطأ، على الرغم من أن المدعين طالبوا بعقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع الصومال على مدى السنوات العشر الماضية، وهي الشريك الاقتصادي الرئيسي للدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

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