الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مصر تستطيع".. يخوض تحدٍ جديد ومراجعة الثانوية العامة لمادة "الفلسفة والمنطق"

برنامج مصر تستطيع
برنامج "مصر تستطيع"

واصل برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة "DMC"، مراجعة مواد الثانوية العامة، بمسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، في مادة الفلسفة والمنطق.

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن مرحلة الثانوية العامة مهمة فى حياتنا وعلينا أن نجتهد ونتعب، دون خوف أو قلق، مردفا: "المنافسة في هذا الزمن صعبة وهذه الأيام نجد تحديث مستمر في المناهج".

وتابع: "مستشاري مناهج التاريخ في وزارة التعليم والتعليم الفني هم من وضعوا هذه الأسئلة".

المنافسة في مادة الفلسفة والمنطق، بين فريق "أرسطو" ويمثله سيف السيد وأحمد تامر، وفريق "ابن خلدون" مكون من ملك محمد وباسم محمد.

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