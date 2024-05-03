علي بن تميم: مشاركة مصرية رفيعة في فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب

التقى الإعلامى جابر القرموطى، بالدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبى للغة للعربية، على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، فى دورته الـ 33.

أبو ظبي الدولي للكتاب

وقال الدكتور علي بن تميم، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن معرض أبو ظبى الدولى للكتاب، يصطبغ بصبغة خاصة ورفيعة وعالية، لكون جمهورية مصر الشقيقة ضيف شرف، وبحضور الشخصية المحورية الأديب نجيب محفوظ، الذى تمحورت حولها البرامج الثقافية وفعليات المعرض.

التعاون المصري مع الإمارات

وأضاف أنه بفضل الجهود فى التعاون مع معرض القاهرة الدولى للكتاب استطعنا اختيار حتى المتحدثين فى البرامج واللقاءات والمؤتمرات ونلمس جهود مباركة واختيارات جيدة تعكس مكانة المعرض.

وتابع:"هناك علاقات قوية مع مصر، شكل الشخصية الإماراتية والمصرية، وأتصور أن مشاركة مصر فى كل عام قوية من خلال مشاركة دور النشر وهيئة الكتاب فى مصر".