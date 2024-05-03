الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مصرية" يعرض قصة كفاح مصممة الأزياء ناهد أمين

مصممة الأزياء ناهد
مصممة الأزياء ناهد أمين

عرض برنامج "مصرية" للإعلامية هند جاد عبر قناة “الحياة”، قصة كفاح مصممة الأزياء ناهد أمين. 

وقالت الإعلامية هند جاد خلال تقديمها برنامج "مصرية"، إن قرارات كثيرة في حياة الإنسان تكون وليدة موقف عابر، والغريب أن معظمها تكون مصيرية تنقل حياتك من حال إلى حال، وهذا كان حال ناهد التي تحولت من مجرد زائرة إلى معرض ديارنا إلى واحدة من أشهر عارضاته، ليس فقط بمنتجاتها المميزة ولكن بتفاصيل مختلفة رسمتها الكثير من النماذج النسائية المكافحة. 

من جانبها قالت ناهد أمين، إنها منذ زمن وهي تحب أن ترتدي الملابس التراثية، معقبة:" كنت بحب ألبس زمان الملابس التراثية وأنا صغيرة، لكن زمان لم يكن يوجد المعارض فكنت أقوم بشرائها، وعندما عملوا معارض ديارنا، كنت أتردد عليه بشكل دائم، وأجد فيه كل شيء يخص الحرف اليدوية التي أهواها.

وتابعت: "في كثير من الأحيان كنت أرتدي الملابس التي أصممها، فكانوا في المعارض يعجبون بها ويظنون أنني أشتريها من أماكن معينة، فكانوا يسألوني عنها فأقول لهم بأنني صانعتها فكانوا يتعجبون، وفي إحدى المرات عرفتني زوجة أخو زوجي على المسؤولين بمعرض ديارنا، الذين شاهدوا نماذج من شغلي فقرروا أن أعرض أعمالي عندهم في المعرض.

برنامج مصرية الاعلامية هند جاد معرض ديارنا قصة كفاح الملابس التراثية

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