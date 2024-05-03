الجمعة 03 مايو 2024
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عضو "التحالف الوطنى للعمل الأهلى" يكشف تفاصيل صدور القرار الرئاسي بإنشائه

عصام عبد الرحمن
عصام عبد الرحمن

كشف عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تفاصيل إعلان التحالف صدورالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من مايو 2024.

وقال “عبد الرحمن” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن مؤسسات التحالف المختلفة، تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق.

وأضاف أن التحالف قدم الدعم لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وفي إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة للمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.

جدير بالذكر إلى أن التحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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