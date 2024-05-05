غازات البطن.. أسبابها و أعراضها وطرق علاجها

تراكم الغازات في المعدة ظاهرة شائعة تُسبّب الكثير من الإزعاج والانزعاج للأشخاص، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".



الأسباب وراء تراكم الغازات فى المعدة

تناول الطعام بسرعة: عند تناول الطعام بسرعة، يتم ابتلاع كميات كبيرة من الهواء مع الطعام، مما يزيد من تراكم الغازات في المعدة.

الأطعمة الغنية بالألياف: تحتوي الألياف الموجودة في بعض الأطعمة مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة على مواد تتسبب في إنتاج الغازات خلال عملية الهضم.

شرب المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يسبب تراكم الغازات في المعدة عند ابتلاعه.

التهاب المعدة: قد يكون التهاب المعدة أو القولون العصبي من بين الأسباب التي تؤدي إلى زيادة تكوين الغازات في الجهاز الهضمي.

الإجهاد والقلق: يمكن أن يؤدي التوتر النفسي والقلق إلى تغييرات في عملية الهضم وزيادة إفراز الغازات في المعدة.



نصائح للتعامل مع مشكلة غازات المعدة

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا: ذلك يساعد في تقليل ابتلاع الهواء مع الطعام وبالتالي تقليل تراكم الغازات.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات: مثل البقوليات والملفوف والبصل والفجل والفلفل الحار، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف.

الابتعاد عن المشروبات الغازية: تجنب شرب المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، حيث يمكن أن تزيد من تراكم الغازات في المعدة.

تجنب استخدام السجائر: يمكن أن يسبب التدخين تراكم الهواء في المعدة، مما يؤدي إلى زيادة الغازات.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني في تعزيز عملية الهضم وتقليل تراكم الغازات.



شرب الماء بكميات كافية: شرب الكمية المناسبة من الماء يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل تراكم الغازات.