الشوط الأول| مابولولو يقود الاتحاد للتقدم على بلدية المحلة بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، المقام حاليا على ستاد الإسكندرية، في اليوم الأول من الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف.

جاءت أحداث الشوط متوسطة للغاية، حيث استخوذ لاعبي الاتحاد على مجريات الأمور بشكل كبير جدا، أما بلدية المحلة، لجأ للهجمات المرتدة مع غلق كامل لمفاتيح الخطورة لدى المنافس.

وفي الدقيقة الـ42، يعود الأنجولي مابولولو للتهديف مجددا، مسجلا هدف الاتحاد السكندري من ضربة جزاء، احتسابها حكم الساحة وليد عبدالرازق، بعد استدعائه من قبل حكام الفيديو الـVR بقيادة محمود الدسوقي.

وكان الاتحاد السكندري، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

خط الدفاع.. هشام صلاح ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط.. مورو ساليفو وعمر الوحوش، وعبدالغني محمد وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

عمر صلاح ومحمود شبانه، سيف تقا وشريف رضا، ناصر ناصر وهاني الطامي، وعمرو صالح وأحمد عيد، وبيكالي أوبامي.

أما تشكيل بلدية المحلة كان التالي..

حراسة المرمى.. أحمد حسين.

خط الدفاع.. نور الزموري ومحمد رجب، وأحمد كهربا وأحمد رضا.

خط الوسط.. هشام حافظ وكريم ممدوح، وإسلام مرزوق وإينوك.

خط الهجوم.. إيمانويل وحسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود ماهر ومحمد أشرف، ومحمد صابر ومؤمن راضي ووحيد محسن، والسيد عوض وحسام حسن، وحمزة مجدي وأحمد عتمان.