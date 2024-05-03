مع بداية شهر مايو يحرص المواطنين على شراء المواد الأساسية في المنزل، لذا يكثر التساؤل لمعرفة أسعار السلع الغذائية في مصر الآن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم وجود حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق المصرية.

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية التي قد تراجعت، طبق آخر تحديث قامت بكشفه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم حوالي 33.77 جنيه في الأسواق المصرية، وتكون بنسبة تراجع 0.44 جنيه للمستهلك، فيما قد جاء متوسط سعر كيلو السكر بحوالي قيمة 27 جنيها.

وبلغ متوسط أسعار عبوة الزيت عباد الشمس 1 لتر (أصناف متنوعة) مبلغ 89.57 جنيه في الأسواق المصرية، وتكون بنسبة تراجع سجلت حوالي قيمة 1.13 جنيه للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام حوالي 14.97 جنيه بالأسواق المصرية، فيما قد جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ “الصحيح” اليوم بحوالي 65 جنيها بالأسواق، وتكون بنسبة انخفاض سجلت قيمة 0.69 جنيه للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم حوالي 155.12 جنيه بالأسواق المصرية، وتكون بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.18 جنيه وذلك للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر كيلو الشاي حوالي قيمة 242.73 جنيه بالأسواق المصرية، وتكون بنسبة تراجع ستصل لـ2.69 جنيه للمستهلك.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

وجاء متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بحوالي 9.67 جنيه بالأسواق، وتكون بنسبة تراجع سجلت نحو 0.85 جنيه للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم الجمعة حوالي 14.53 جنيه بالأسواق، وذلك بنسبة تراجع سجلت حوالي مبلغ 0.55 جنيه للمستهلك.

كما بلغ متوسط سعر كيلو القلقاس حوالي قيمة 24.36 جنيه بالأسواق المصرية، وذلك بنسبة تراجع سجلت حوالي مبلغ 1.19 جنيه للمستهلك.

أسعار الجبن اليوم بالأسواق

وجاء متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض اليوم الجمعة بحوالي 132.55 جنيه بالأسواق المصرية، وتكون بنسبة تراجع سجلت حوالي مبلغ 8.89 جنيه للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي سعر 253.15 جنيه بالأسواق المصرية، وذلك بنسبة تراجع سجلت حوالي قيمة 5.35 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء اليوم الجمعة (الثلاجة) حوالي مبلغ 124.98 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض وصلت حوالي 8.46 جنيه للمستهلك.

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أسعار الألبان اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب اليوم الجمعة حوالي 24.44 جنيه بالأسواق، وذلك بنسبة انخفاض سجلت حوالي 0.43 جنيه للمستهلك.

وجاء متوسط سعر كيلو اللبن المجفف اليوم بحوالي 117.06 جنيه بالأسواق، وتكون بنسبة تراجع بلغت حوالي 12.02 جنيه للمستهلك.