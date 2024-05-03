الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024.. جوائز تتعدى 23 مليون جنيه

الشيخ أحمد الطيب
الشيخ أحمد الطيب

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابطاً خاصاً للاستعلام عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم للعام 2024، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي من خلال هذا الرابط.

150 الف متسابق من مراحل تعليمية مختلفة 

وأعلن الأزهر الشريف أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024

وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة قرابة 150 ألف متسابق، حيث ‏شارك من المكاتب الأهلية 82 ألف متسابق، ومن المرحلة الابتدائية 34 ألف متسابق، ومن المرحلة ‏الإعدادية 22 ألف متسابق، ومن المرحلة الثانوية 9 آلاف متسابق، ومن الرواق الأزهري قرابة 3 آلاف ‏متسابق.

استعلم فورا| نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

جوائز تتعدى 25 مليون جنيه 

‏وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، هي:‏ ‏

المستوى الأول

 حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 250 ألف جنيه ‏والمركز العاشر 90 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز ‏من المراكز العشرة الأولى

متاح.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

المستوى الثاني

حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول ‏‏150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب ‏فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. ‏

المستوى الثالث

 حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ‏ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

المستوى الرابع

 حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏ 

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متاح.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

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