تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مايو 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مايو 2024

1- الدخول على المتجر من التليفون المحمول الأندرويد.

2- تنزيل برنامج تسجيل قراءة عداد الكهرباء وتثبيت البرنامج على الهاتف المحمول.

3- فتح البرنامج واختار شركة مصر العليا.

4- كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

5- اضغط على الحصول على اسم المشترك.

6- كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة صح.

7- إرفاق صورة واضحة للعداد ثم الضغط على كلمة موافق.

8- تظهر رسالة تم حفظ القراءة بنجاح.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

اتاحت شركات توزيع الكهرباء، إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم العداد عبر الانترنت أونلاين، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

1)الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنــــــــا.

2) اختيار أيقونة خدمات.

3) قم بالاستعلام عن فاتورة الشهر "مايو".

4) تظهر قائمة بها أسماء كافة شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

5) اختيار الشركة التابع لها المستعلم.

6) إدخال قراءة العداد.

7) إدخال الكود الخاص بالمستعلم.

8) الضغط على كلمة استعلام.

9) تظهر أمامك قيمة الاستهلاك الشهري.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يمكن دفع فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

1-الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــا.

2- اختيار دفع الفواتير، ثم القيام بتسجيل الدخول.

3- إدخال بيانات العداد المطلوبة.

4- الضغط على إرسال الطلب.

طرق متعددة لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

وفرت شركات الكهرباء خدمة دفع فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024 عن طريق الفيزا، حيث تتيح الشركة دفع الفواتير من خلال المحافظ الإلكترونية لبنك مصر والبنك الأهلي وبنك السي أي بي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وعدد آخر من البنوك وكذلك من خلال محافظ الخطوط التليفونية مثل أورنج وفودافون.