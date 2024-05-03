الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحدائق جاهزة لاستقبال شم النسيم والسماح بـ«الفسيخ والرنجة»

الحدائق - أرشيفية
الحدائق - أرشيفية

قال الدكتور محمد جلال، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن حدائق الحيوان والأسماك فى جميع محافظات الجمهورية جاهزة لاستقبال أكثر من ١٥٠ ألف زائر.

وأوضح «جلال»، لـ«الدستور»، أن هناك ٦ حدائق، منها حديقة الأسماك فى الزمالك بالقاهرة، التى ينتظر أن تستقبل من ٥ إلى ١٠ آلاف زائر خلال احتفالات أعياد الربيع، إلى جانب باقى الحدائق فى الإسكندرية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم وبنى سويف، بينما حدائق حيوان العريش والجيزة والأورمان مغلقة بهدف التطوير.

وأضاف: «الإدارة المركزية أعدت خطة من أجل ضمان استمتاع المواطنين بالحيوانات والأسماك فى الحدائق، تضمنت السماح بتناول الفسيخ والرنجة داخل الحدائق، مع الحفاظ على نظافتها، وتوفير أدوات النظافة، وزيادة منافذ الدخول للمواطنين بالحدائق، مع تحديد سعر الدخول بـ٥ جنيهات فقط»، متوقعًا أن يكون الإقبال كثيفًا طوال إجازة شم النسيم هذا العام، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والأسماك، مع أكل الفسيخ والرنجة.

كما شاركت الحماية المدنية فى الاستعدادات، عبر توفير سيارات المطافئ والإسعاف، للحفاظ على الأمن والسلامة للجمهور، وفق «جلال»، مضيفًا: «جرى تدوير وتبادل الحيوانات بين حدائق الحيوان الإقليمية فى المحافظات، من أجل استمتاع الجمهور بالحيوانات والأسماك خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع».

وأشار إلى اتخاذ الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عدة إجراءات مهمة، خلال عيد الفطر المبارك، منها تجميل المساحات الخضراء وبيوت الحيوانات، وعرض حيوانات جديدة، لزيادة عدد الحيوانات فى الحدائق.

وأفاد بأن أسعار تذاكر الأجانب ٢٠ جنيهًا، بينما تكون رسوم الدخول مجانًا لذوى الهمم والأطفال أقل من ٥ سنوات، علاوة على وجود استثناءات لرحلات الجمعيات الدينية والكنائس.

الجمعة العظيمة احتفالات شم النسيم 2024 احتفالات شم النسيم

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