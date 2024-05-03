الجمعة 03 مايو 2024
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اقتصاد

بدء أعمال تطوير الطريق الرابط بين التسعين الجنوبى والشمالى بالقاهرة الجديدة

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبدالرءوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن البدء فى تطوير طريق (R5) الرابط بين التسعين الجنوبي والشمالي، الذي يخدم بعض المناطق المهمة بالمنطقة، منها منطقة التمر حنة بالتجمع الأول. 

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تفاصيل جديدة لخطة تطوير أعمال الطرق بالقاهرة الجديدة 

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه فيما يخص خطة تطوير أعمال الطرق بالمدينة حيث إنه جار تنفيذ عملية التطوير الشاملة لجميع محاور وطرق المدينة الرئيسية والفرعية وربطها بالطرق الرئيسة منها طريق (السويس- الطريق الأوسطي – الطريق الدائري – طريق العين السخنة).

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حاليًا حقيقية، سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك بهدف التيسير على سكان المدينة.

وأشار “الغيطي” إلى أن إدارة الطرق بالامتداد الشرقي في تطوير المحاور الداخلية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، حيث تم البدء فى تطوير طريق (R5) الرابط بين التسعين الجنوبي والشمالي التى تخدم منطقة التمر حنة- ومنطقة النوادي- وجميع الكمبوندات الموجودة بالمنطقة.  

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr)، وهى عبارة عن إعادة استخدام الطبقات الأسفلتية القديمة المتهالكة بالطرق، وأضافت عليها بعض كميات الأسمنت، ما يعطى أعلى إفادة ممكنة وسرعة الإنجاز ويقلل من كميات المخلفات الناتجة من إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة بالطريقة التقليدية وهذه العملية تحدث بالكامل على الطريق نفسه، ولا تحتاج لنقلها خارج الموقع كما هو. 

وأكد “الغيطي” أن عملية تطوير أعمال الطرق بالمدينة تجري على قدم وساق وفقا لخطة المدينة للعام المالى الجاري، وكذلك التوجيهات القيادة السياسة بتنفيذ خطة المدينة، كما يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الموافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة. 

جدير بالذكر، أن جهاز القاهرة الجديدة يعمل على ترافق الخطة الجديدة بالتجمع السادس “مثلث الامل” سابقًا. 

البدء تطوير طريق الرابط التسعين الجنوبي الشمالى بالقاهرة الجديدة

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