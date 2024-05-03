رئيس شعبة الدواجن: استقرار الأسعار وكرتونة البيض للمستهلك بـ125 جنيها

أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية في المجال التجاري، موضحا أن التعاون المثمر مع الجانب التونسي ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية، بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.

وأشار رئيس شعبة الدواجن - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في الدورة 20 للصالون المتوسطي للتربية الحيوانية وتربية الماشية الذي يعقد في مدينة الحمامات بتونس من 30 أبريل حتى 3 مايو - إلى أن التعاون بين مصر وتونس في قطاع الدواجن بدأ منذ 3 سنوات، حيث نستورد من 10- 20% من إنتاج "الكتكوت الرومي" من تونس لجودته، معربا عن تطلعه في زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.

وأوضح السيد حرص الشعبة على حضور هذا المعرض - المقام تحت إشراف وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية - من أجل تبادل الخبرات مع الدول المشاركة من خلال الندوات العلمية وورش العمل التي يتم تنظيمها، ويتم التعرف على الجديد في مختلف قطاعات التربية الحيوانية والأعلاف والدواجن، والأدوية الوبائية الجديدة، وفي مجالات التجهيزات والاستشارات وتثمين مشروعات التغذية الحيوانية، بالإضافة إلى الإطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال البحث العلمي الزراعي والحيواني، وذلك في إطار الحرص على تطوير المنتج المحلي.

تقنيات معالجة الأمراض الجديدة وتطوير منظومة الألبان

وأضاف أن المعرض تناول أهم قضايا التغذية الحيوانية في ظل نقص الماء، وتقنيات معالجة الأمراض الجديدة وتطوير منظومة الألبان، وأحدث تقنيات صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وعن أسعار البيض في مصر، أكد عبد العزيز السيد، استمرار استقرار الأسعار خلال هذه الفترة، حيث تتراوح أسعار كرتونة البيض في المزرعة من 115 إلى 118 جنيها؛ لتصل إلى المستهلك بـ125 جنيها.

وتشارك مصر في الصالون المتوسطي للتربية الحيوانية وتربية الماشية - الذي يحضره أكثر من 200 شركة تونسية - فضلا الجزائر، والسنغال، الكاميرون، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، الصين، كندا، تركيا، الأردن.