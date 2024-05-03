لجنة الصحة والسكان بقومى المرأة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة احلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تقنية" الفيديو كونفرانس".

حيث أكدت الدكتورة أحلام حنفى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها الوفاة المفاجئة، والنوبات القلبية خاصة لدى الشباب، والتأكيد على توفير أدوات وأجهزة الإنعاش القلبى والرئوى السريعة والأفراد المدربين فى التجمعات والنوادى وأماكن التجمعات والمدارس والجامعات مع التأكيد على أهمية السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة وذلك من خلال تشجيع ممارسة الرياضة خاصة المشى لجميع الأعمار.

كما ناقش الاجتماع مشكلة هدر الطعام وآثارها السلبية والاقتصادية على الفرد والمجتمع من خلال استعراض أسبابها ونتائجها، وعدد من النصائح للسيدات التى تساهم فى تقليل نسبة الهدر من الطعام.

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهانى الى سيدات مصر العاملات اللاتى كرمهن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم خلال احتفالية عيد العمال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بهذه التكريمات لسيدات مصر العاملات العظيمات اللاتى تميزن في عملهن وكافحن وأثبتن كفائتهن حتى حصلن على تكريم من رئيس الجمهورية اليوم ، مؤكدة أن هذا التكريم يعد مصدر إلهام وقدوة للعديد من السيدات، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية قد شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.

وقد شهد الاحتفال تكريم عددًا من الرموز العمالية بمختلف المحافظات تكريمًا لدورهم، من بينهم، السيدة منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية..وولاء فرج عطا الله حسين أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس.. ورحاب على حسن علي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل.