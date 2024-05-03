برلمانى: تدشين اتحاد القبائل العربية لمواجهة خطط الطامعين

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إنشاء اتحاد القبائل العربية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، تعد من الخطوات المهمة مؤخرا حول توحيد القبائل العربية، موضحا أن تلك الخطوة ستحقق نتائج عظيمة، فهدفها أسمى ونبيل لمواجهة خطط الطامعين في أرضنا الحبيبة.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له، اليوم الجمعة، أن القبائل العربية بسيناء لها العديد من المواقف المشرفة والوطنية التي تجلت في أصعب المواقف وأخطرها، مشيرا إلى أنه كان أحد الحضور أثناء تدشين اتحاد القبائل العربية، قائلا: كانت هناك فرحة وانتصار حقيقي في أعين الحاضرين بهذا التدشين؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم على أتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم فداء للوطن.

وأفاد الجبلاوي، بأن تدشين اتحاد القبائل العربية له دور كبير في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، خاصة ما يحدث من إبادة وحرب علي الأشقاء الفلسطينين ومحاولات من الجانب الإسرائيلي لتهجيرهم إلى سيناء، الأمر الذي نرفضه كمصريين من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أننا خلف قيادتنا ورئيسنا عبدالفتاح السيسي في كل الخطوات والإجراءات للدفاع عن أرض مصر.