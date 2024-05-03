في عدة خطوات.. تعرف على كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يبحث الكثير من الناس على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد بداية فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي حتى يستطيعوا التقديم على تلك الشقق التي تقدمها الدولة بالتقسيط المريح.

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024



وقررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 خلال شهر مايو الحالي، وذلك للإعلان الثامن عشر الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي التي تتراوح مساحتها من 75 مترا إلى 90 مترا.

ويستعرض “الدستور” من خلال التقرير التالى كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي ببطاقة الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لعام 2024

الخطوة الأولى:

القيام بالدخول الى الموقع الالكتروني الرسمى لصندوق التمويل العقاري.

الخطوة الثانية:

القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية.

الخطوة الثالثة:

القيام باختيار المشروع السكنى والمحافظة التابع لها.

الخطوة الرابعة:

القيام بإدخال كافة البيانات لطلب تخصيص وحدة سكنية بدقة.

الخطوة الخامسة:

القيام بالضغط على كلمة استعلام لعرض نتيجة الطلب.

الخطوة السادسة:

بعد ذلك سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرفض أو القبول.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعى لعام 2024

قام صندوق الإسكان الاجتماعي بتحديد عدة أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المتقدمين بحجز الوحدات السكنية، من خلال الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أى خط أرضي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

أولا: يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

ثانيا: يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

ثالثا: يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.

رابعا: يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

خامسا: يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

سادسا: يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني إلى أنه سوف يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاص بالإعلان 18 خلال شهر أبريل الجاري التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

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