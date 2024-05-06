الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأسماك.. طعام مبارك وعلامة سرية في عيد القيامة وشم النسيم

اسماك
اسماك

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال ثاني أيام عيد القيامة المجيد.

ويأتي هذا الاحتفال تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم، وهو تقليد مصري قديم مرتبط بفصل الربيع.

أهمية الأسماك في عيد القيامة وشم النسيم

 تناول الأسماك من أهم العادات المرتبطة بعيد القيامة وشم النسيم لدى المسيحيين، وذلك لعدة أسباب دينية وتاريخية:

باركها السيد المسيح: فقد كان من أقرب تلاميذه واصدقاؤه بطرس، أندراوس، يعقوب، لباؤس، ويوحنا من صيادي الأسماك.

أول طعام تناوله المسيح بعد القيامة: تعتبر الأسماك أول طعام تناوله المسيح بعد قيامته من بين الأموات.

رمز مقدس: تعد الأسماك من المأكولات المقدسة في الديانة المسيحية، حيث أنّها ترمز إلى التجديد والحياة الجديدة.

علامة سرية للمسيحيين الأوائل: خلال فترة الاضطهاد الروماني، استخدم المسيحيون الأوائل شكل السمكة كرمز سري للتعرف على بعضهم البعض.

احتفالات الكنيسة

وأقيمت احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد يوم السبت الماضي، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.

عيد القيامة عيد القيامة المجيد احتفالات عيد القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد القيامة

مواد متعلقة

البابا شنودة الثالث: المهاتما غاندي بكى أمام صورة صلبوت السيد المسيح

لماذا شرب المسيح الخل وهو فوق الصليب؟.. باحث كنسي يُجيب

لماذا توضع صورة "الصلبوت" مُجسمة في منتصف الكنيسة يوم الجمعة العظيمة؟

كيف يحضر البابا شنودة الثالث في صلوات الجمعة العظيمة 2024؟

"الطعمية والنابت" أكلات رسمية ليوم الجمعة العظيمة.. ما السبب؟

مرتل كنسي: لحن "افتشنون" مستوحى من مزامير النبي داوود

التليفزيون والمسليات.. محظورات في "الجمعة العظيمة"

لماذا نهت الكنيسة الأقباط عن شرب الخل في يوم الجمعة العظيمة؟

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟