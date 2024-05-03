إنستجرام يطرح 4 ملصقات جديدة اليوم.. تعرف على التفاصيل

أطلق إنستجرام اليوم أربعة ملصقات جديدة في القصص لمساعدتك على إظهار إبداعك واكتشاف طرق ممتعة للتواصل مع أصدقائك.



وأعلنت الشركة في بيان لها، أنه للمساعدة في إظهار الطرق الجديدة والممتعة للتواصل مع الأصدقاء (والمعجبين)، تعاونا مع النجمة الشهيرة دوا ليبا في طرح ألبومها الجديد، Radical Optimism، لإطلاق ملصق الموسيقى الجديد في إنستجرام تحت عنوان Add Yours Music (AYM) - الذي يحول قصتك إلى قالب موسيقي حتى تتمكن من مشاركة أغانيك المفضلة بسهولة مع الأصدقاء (ويمكنهم مشاركة أغانيهم أيضًا).



وتشمل الملصقات الجديدة الأخرى ما يلي:



الإطارات (Frames): حول أي صورة إلى بولارويد باستخدام ملصق "الإطارات". هز هاتفك للكشف عن المحتوى بالداخل.



كشف (Reveal): باستخدام "كشف"، يمكنك نشر قصة مخفية - الطريقة الوحيدة لمتابعيك لرؤية المحتوى هي إرسال رسالة مباشرة إليك.



القواطع (Cutouts): حول أي صورة أو مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا إلى ملصق مخصص باستخدام "القواطع" لإبراز قصصك والـReels الخاصة بك.