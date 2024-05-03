محمد قدرى: فيلم السرب ملحمة جديدة فى معركة الوعى

علق محمد قدري، الكاتب الصحفي بجريدة الدستور، على دور فيلم السرب في صناعة الوعي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن فيلم السرب عمل من الأعمال السينمائية المهمة جدًا التي تأتي في ظل سلسلة كبيرة من الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة تحديدًا بعد سلسلة الاختيار وفيلم الممر.

وأضاف أن فيلم السرب له طبيعة خاصة لأنه أول فيلم حربي عن العصر الحديث، متابعًا: "لو رجعنا للمسلسلات هنلاقي في مسلسلات كتير تحكي الـ10 سنوات الماضية، ولكن فيلم السرب ينسب إليه أنه أول فيلم عن الفترة الصعبة في 2014 و2015".

وأشار إلى أن فيلم السرب بالنسبة للشق الفني هو عمل فني مميز وملحمة جديدة في معركة الوعي، موضحًا أن الجميع يشيد بالفيلم وبدور الشركة المتحدة في صناعة الوعي.