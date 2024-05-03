بالقوة الضاربة.. تشكيل زد لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي زد إف سي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المقاولون العرب، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة زد إف سي والمقاولون العرب بدوري نايل

يواجه زد إف سي نظيره المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات اليوم الأول، من الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل زد إف سي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

حراسة المرمى.. علي لطفي.

خط الدفاع.. محمد رضا ومحمد إسماعيل، ومصطفى العش وأحمد زكي.

خط الوسط: بيتر موتوموسي وأحمد عاطف "قطة"، وأحمد الصغيري.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي وديلسون كاموني، ومصطفى سعد.

تشكيل زد أف سي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة زد إف سي والمقاولون العرب بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة زد أف سي والمقاولون العرب، في افتتاحية الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء.

ويسبق مباراة زد إف سي والمقاولون العرب، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

طاقم تحكيم مباراة زد إف سي والمقاولون العرب بدوري نايل

يقود الحكم محمد سلامة "ميدو"، مواجهة زد إف سي والمقاولون العرب، الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ21 بدوري نايل، ويعاونه سمير جمال وحسن رمضان مساعدين أول وثان، ومعهم محمود وفا حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة زد أف سي والمقاولون العرب بدوري نايل

موقف زد إف سي بجدول دوري نايل

يحتل زد أف سي، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 33 نقطة، بواقع 8 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي 3/3، نتيجة الدور الأول بين فريقي زد أف سي والمقاولون العرب، والتي أقيمت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023.