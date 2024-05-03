الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو جامعة الدول العربية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقَّد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، محيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول الكائنة بمنطقة المهندسين والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق. 

وحرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتوائم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة. 

وعاين المحافظ، نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة بعددٍ من الطرق والمحاور المرورية بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.  

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
اعمال مترو الانفاق مترو الأنفاق اعمال الخط الثالث محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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