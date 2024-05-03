الجمعة 03 مايو 2024
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حوادث

رابط موقع النيابة العامة للمرور والمخالفات

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

سمحت النيابة العامة باستخدام رابط موقع النيابة العامة للمرور والمخالفات، دون الحاجة إلى زيارة إدارة المرور، وذلك من خلال تغذية رقم لوحة السيارة على موقع النيابة العامة الإلكتروني

ويمكن الوصول إلى رابط موقع النيابة العامة للمرور عن طريق محركات البحث جوجل، وبتم استخدام الرابط في التعرف على قيمة المخالافت وسداها دون اللجوء للتوجه إلى النيابة والوقوف في طوابير.

رابط موقع النيابة العامة للمرور

ويمكن أداء تلك خدمة البحث عن رابط موقع النيابة العامة للمرور عن طريق استخدام أجهز  الكمبيوتر العادية أو عن طريق الهاتف اللوحي في المنزل في خطوات معدودة

رابط موقع النيابة العامة للمرور

وتستعرض"  الدستور" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال رابط موقع النيابة العامة للمرور والمخالفات، بطريقة  سهلة وسريعة بعشر خطوات:

1 - الدخول على موقع النيابة العامة هنــــا.

2 - الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

3 - الضغط على ايقونة الأستعلام عن مخالفات المرور.

4 - اختر نوع المخالفت ما بين " رخص القيادة - رخص المركبات  ".

5 - كتابة البيانات الخاصة بالرخصة.

6 - إدخال رقم الرخصة

7 - المحافظة التابعة لها رخصة السيارة

8 - تحديد نوع الترخيص.

9 - الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

10 - تظهر بيانات المخالفات. 

بالرقم القومي.. الاستعلام عن المخالفات المرورية

تفاصيل استعلام مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية 

سمح موقع النيابة العامة دفع مخالفات المرور عبر رمز التصالح الفوري من خلال الخطوات التالية:

1 - تحديد نوع رخص المركبات.

2 - إدخال بيانات لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

3 - كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

4 - كتابة رقم الهاتف المحمول.

5 -  طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

 

غرامات مخالفات رخصة القيادة

هذا اشتملت غرامات مخالفات المرور طبقا لما حدده  قانون المرور الجديد، فقد جاءت كالأتي:

1 - انتهاء رخصة القيادة الغرامة المالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

2 - السير دون رخصة سيارة الغرامة المالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

3 - السير دون رخصة قيادة الغرامة المالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

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استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر برقم السيارة

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