الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأمم المتحدة: التوغل في رفح مذبحة وضربة لا تصدق للعملية الإنسانية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة أن التوغل في رفح الفلسطينية يمكن أن يكون "مذبحة" وضربة لا تصدق للعملية الإنسانية في كامل قطاع غزة.

وقال ممثل الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن هناك انتشار كبير لسوء التغذية في قطاع غزة منذ أشهر، آملا في إجراء تحقيق بشأن المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن 25 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية في غزة وهناك تقارير تنذر بالأسوأ في نهاية مايو.

وأوضح ممثل الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، أن 7% من أطفال غزة كانوا يعانون سوء التغذية قبل الحرب والآن ارتفع المعدل إلى 16.5%.

الامم المتحدة رفح رفح الفلسطينية قطاع غزة غزة

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