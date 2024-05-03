مصر تشارك فى المحادثات الأممية لصياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث البلاستيكى

شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا.

يأتي ذلك عقب اجتماع المجموعة الإفريقية الذي ناقش الموقف الإفريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة، البيئة باتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي وطنيًا وعالميًا.

ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة للخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في المجال، ومنها إصدار قانون إدارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال إطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

وأوضحت فؤاد أن إصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الأمور المهمة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الأهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الأساسية والبنود الإلزامية، وآليات التنفيذ والتمويل.

وقال الدكتور طارق العربي، إن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الانتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياه البلاستيك كاملة وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الإنتاج ووصولًا إلى التخلص النهائي.

وناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الانبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل.

ولفت العربي إلى أن الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية والصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر مواءمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الإنترنت لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والإجراءات الخاصة بخفض إنتاج الخامات الأولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة.