الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 24 طن دقيق فى حملات على المخابز الحرة والمدعمة

ضبط دقيق - آرشيفية
ضبط دقيق - آرشيفية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 24 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

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ضبط 2 طن و500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام المخابز السياحية حماية جمهور المستهلكين حملات على المخابز ضبط دقيق في السوق السوداء

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