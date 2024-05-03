الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط مالكة مصنع استولت على أموال أهالي بني سويف

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة ببنى سويف لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل أرباح.

تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من (10 أشخاص، محددين) بتضررهم من (مالكة مصنع للملابس والمفروشات – مقيمة بدائرة القسم)، لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تفى بذلك.

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الأموال العام بسوهاج تضبط مستريحة نصبت على المواطنين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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