الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 299 قضية مخدرات و70 قطعة سلاح فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

ضبط مخدرات - آرشيفية
ضبط مخدرات - آرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (299) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (325) متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (388.465 كيلو جرام).

 كمية من مخدر البانجو وزنت (35.750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21.278 كيلو جرام).

 كمية من مخدر البودر وزنت (12.378 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10.270 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1.155 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الشابو وزنت (5.330 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الآيس وزنت (4.302 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الأفيون وزنت (420 جرامًا).

 كمية من مخدر الكوكايين وزنت (44 جرامًا).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (13 جرامًا).

 عدد (24032) قرصًا مخدرًا.

 وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 70  قطعة سلاح ناري بحوزة 70 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

(5) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

 (5) طبنجات.

 (56) فردا محليا.

 (295) طلقة مختلفة الأعيرة.

 (10) خزائن.

(186) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (63602) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 

 (180) حكم جناية.

 (20768) حكم حبس جزئى.

   (3616) حكم حبس مستأنف.

  (29981) حكم غرامة.

(9057) مخالفة. 

  فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (2) تشكيل عصابى ضما (10) متهمين ارتكبوا (13) حادثا متنوعا.

 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (22) متهمًا.

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (18) متهمًا.

  فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (231) دراجة نارية مخالفة. 

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المُبلغ بسرقتها: إعادة عدد (7) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها. 

  فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25441) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن مخدرات سلاح نارى مواد مخدرة

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