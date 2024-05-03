"مياه بنى سويف": تشغيل مراكز شحن العدادات خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الإثنين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك تيسيرا على المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، سعي الشركة الدائم والاهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن على الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها والتوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها، ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفني المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.

"توعية مياه بنى سويف" تنظم لقاء توعويًا بمركز شباب الفشن

وكانت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة بالشركة، قد نظمت بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، لقاء توعويا بمركز شباب الفشن، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد.

وخلال اللقاء تم التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها، وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائي بالدولة، وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسئولة من بعض فئات المجتمع، كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب مصرنا الحبيبة نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث، وحماية نهر النيل من التعديات، وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها، وكذلك تم طرح العديد من التساؤلات واﻹجابة عنها خلال الندوة، وكذلك التعريف بالخط الساخن 125 والخدمات المستحدثة المقدمة من قبل الشركة.