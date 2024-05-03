الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه بنى سويف": تشغيل مراكز شحن العدادات خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم

المهندسة دينا عمر
المهندسة دينا عمر سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الإثنين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك تيسيرا على المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، سعي الشركة الدائم والاهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن على الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها والتوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها، ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفني المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.

"توعية مياه بنى سويف" تنظم لقاء توعويًا بمركز شباب الفشن

وكانت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة بالشركة، قد نظمت بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، لقاء توعويا بمركز شباب الفشن، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد.

وخلال اللقاء تم التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها، وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائي بالدولة، وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسئولة من بعض فئات المجتمع، كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب مصرنا الحبيبة نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث، وحماية نهر النيل من التعديات، وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها، وكذلك تم طرح العديد من التساؤلات واﻹجابة عنها خلال الندوة، وكذلك التعريف بالخط الساخن 125 والخدمات المستحدثة المقدمة من قبل الشركة.

بني سويف عيد القيامة عيد الربيع عدادات مسبوقة الدفع مراكز المحافظة

مواد متعلقة

إصابة 3 إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بنى سويف

لليوم الثاني.. فعاليات اختبارات المحفظين المعتمدين بأوقاف بني سويف

مصرع شخص وإصابة 4 فى تصادم سيارة برصيف ببنى سويف

"بني سويف" تستعد لعيد القيامة وشم النسيم

محافظ بني سويف في عيد العمال: "الأيدي العاملة" هى ثروتنا الحقيقية

ختام منافسات دوري "حياة كريمة" بفوز مركز شباب بني عدي ببنى سويف

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

ضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل مركز للعلاج الطبيعى ببنى سويف

الأكثر قراءة

أسطورة ليفربول السابق عن محمد صلاح: أكثر لاعب أنانى شاهدته فى حياتى

رسميًا.. تشيلسى يمنح ليفربول بطاقة التأهل لدورى أبطال أوروبا

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

اليوم.. غلق كلى وجزئى بشارع يوسف عباس من الاتجاهين لمدة 29 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل