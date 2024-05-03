إزالة مخالفات بناء وإشغالات فى حملات بمدينتى بدر والعاشر من رمضان

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة إزالة لمخالفات بناء بغرف سطح بالقطعة رقم ١٦٩ مجاورة ثالثة حي ثالث، والقطعة رقم ١٧٦ مجاورة ثانية حي أول، وتم التحفظ على سيارة محملة بالأخشاب من أمام القطعة رقم ٢٦٦ مجاورة رابعة حي ثالث، وتم رفع عربات مخالفة لبيع مأكولات ومشروبات من المنطقة الصناعية غرب، والمجاورة الثالثة حي أول، والمجاورة الرابعة حي ثالث، ومن أمام مدرسة محمد سمير، حي ثان، والمجاورة الرابعة حي أول، وهدم مخالفة بناء بالعمارة رقم ٣ مجاورة خامسة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز وتحرير محاضر للمخالفين، وكانت الحملة بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز.

جهاز مدينة العاشر من رمضان

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تشكيل حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن التصدي لمخالفة بناء للقطعة رقم ١٩٧٩ بالحى العاشر بالمدينة، نظرًا لقيام مالك القطعة بالشروع فى إقامة نشاط مخالف للقطعة، وتمت مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة، كما تم رفع الإشغالات من الطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك في إطار التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وكان قد تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترًا للوحدة بالحي 20، واستكمال أعمال تنفيذ 178 عمارة بالحي 21 بمساحة 90 مترًا للوحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية بالمدينة وتوفير الخدمات.

وأكد المهندس علاء محمد منيع، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال، سرعة الانتهاء من التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

