كلمة الرئيس السيسى فى عيد العمال تتصدر اهتمامات الصحف

تصدَّرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان حقوق العمال في «الحفظ والصون»، قالت صحيفة "الأهرام"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الدولة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع جهود عمال مصر الشرفاء، والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل، لزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، وتعهد بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمته، أمس، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مجمع مصانع هاير- مصر للصناعات الإلكترونية بمدينة العاشر من رمضان.

"حياة كريمة" لجميع الفئات

وأشارت إلى أنه إيمانًا بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفى القلب منها العمال، أعلن الرئيس عددًا من التوجيهات هى: سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه كحد أدنى للعامل.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان: "السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال بمجمع «هاير مصر» بالعاشر من رمضان"، قالت صحيفة "الأهرام": "شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الاحتفال بعيد العمَّال الذي أُقيم بمجمع «هاير مصر» الصناعى للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من المجمع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الاحتفال شاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان «يحيا العمل» يُسلِّط الضوء على سعي الدولة لتحقيق حياة أفضل لعمَّال مصر، وحرصها أيضًا على تعزيز علاقات العمل، والالتزام بالمعايير الدولية.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية «سون يو جون»، إن الرخصة الذهبية وخدمة الشباك الواحد التى منحتها مصر للشركة أسهمت في افتتاح المجمع خلال عام واحد فقط على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يُعد أسرع مصنع تم إنشاؤه في تاريخ الشركة على مستوى العالم.

وبالانتقال إلى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان: "الطريق إلى الهدنة في غزة عبر «القاهرة»"، أنه وسط أجواء إيجابية تتواصل المفاوضات والجهود المصرية بهدف الاتفاق على هدنة في غزة، حيث تكثف القاهرة جهودها في كل الاتجاهات من أجل هذا الهدف الذي يبدو أنه يقترب مع حرص مصر على تعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين.

وثيقة السياسات الضريبية

وفي شأنٍ مختلف وتحت عنوان «حوار مجتمعي» على وثيقة السياسات الضريبية، قالت صحيفة "الجمهورية"، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استعراض رئيس الوزراء عددًا من ملفات عمل وزارة المالية في اجتماع حضره، أمس، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، خلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2030 / 2024، مؤكدًا أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لمصر خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبى مستقبلًا، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المستهدفات عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعيًا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد فى الاستقرار الضريبي وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.