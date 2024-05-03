"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

- استكمال التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة.

- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم .

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

- فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم.

- بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس.

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي أعفان التربة.

- جمع كل النواشف والحشائش وناتج إزالة الأشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق أو عمل كموبست منها عن طريق المكمورة.

- وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك وجمع السوباطات الناضجة.

- مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد.

التسميد

ا- أشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان

يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم إعطاء دفعة تنشيطية للجذور 4 لتر حامض هيوميك/ الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدأ من أول مارس

ب- الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول.

يتم الرش الورقي ويتم كما يأتى200جم سلفات حديد + 200جم زنك مخلبي +200جم منجنيز مخلبي + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)/ 600 لتر ماء.

برنامج الري

- ملحوظة مهمة.. هنا في هذا الشهر يتم الري 3مرات في الأسبوع

- شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لترا/ الشجرة

- يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

- ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الأشجار ويؤدي الي تساقط الأوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق).

برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء.