الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 32

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ استقرار الأحوال الجوية مستمر في معظم محافظات الجمهورية، وسنشعر بارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة اليوم الجمعة بـ2 درجة مقارنة بأمس وأوله.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنّ هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فنشعر بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى في وقت الظهيرة ستكون 32 درجة مئوية، والمناطق الساحلية الأجواء ستكون فيها مائلة للحرارة، أما المناطق الجنوبية وتحديدا جنوب الصعيد، فإن الأجواء فيها ستكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار، وفي فترة الليل تنخفض قيم الحرارة وتكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الشمالية والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وتابعت: "سيشهد اليوم نشاطًا للرياح في معظم محافظات الجمهورية، ستتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة وسيكون مثيرًا لبعض الرمال والأتربة في محافظات وسط وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء".

الأرصاد استقرار الاحوال الجوية الدكتورة منار غانم الأحوال الجوية المحافظات

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