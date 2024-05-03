سلامة لـ"الشاهد": التهجير القسرى للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة يحدث داخل إقليم الدولة

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن التهجير القسري للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة يحدث داخل إقليم الدولة وهي جريمة حرب حتى لو ارتكبت أثناء السلم.



وأضاف “سلامة” خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”: "الفكرة الإسرائيلية والغربية لم تبدأ اعتبارًا من 7 أكتوبر كانت قبل ذلك، ولكن الزخم والضغوطات الحثيثة التقيلة ضد مصر وما يسمى "التهجير" وهو في القانون الدولي "الإبعاد القسري" للفلسطينين، فالتهجير القسري للمدنيين أثناء النزاع المسلحة يحدث في داخل إقليم الدولة داخل حدودها وهي جريمة حرب وضد الإنسانية في حالة أن ارتكبت أثناء السلم، أما " الإبعاد القصري" هو أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تُجبر قصرًا وكرهًا المدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في النزاعات المسلحة إلي الخروج من الإقليم والحدود.



والرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا الموقف المصري من التهجير القسري، وترفض رفضًا كاملًا قطعيًا فكرة تصفية القضية الفلسطينية.