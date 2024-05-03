تشيلسى يهزم توتنهام بهدفين فى البريميرليج

حقق فريق تشيلسي الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة 26 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم تريفوه شالوباه لصالح تشيلسي في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة نفذها كونور جالاجير قبل أن تصل الكرة إلى شالوباه الذي وضعها برأسه في شباك الضيوف.

وتمكن نيكولاس جاكسون من تسجيل ثاني أهداف تشيلسي من رأسية في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد تشيلسي بعد هذا الفوز عند 51 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بينما توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند 60 نقطة في المركز الخامس.

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أحداث المباراة

فريق تشيلسي بدأ المباراة بقوة، وفي الدقيقة 4 نيكولاس جاكسون استلم الكرة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن شتتها ميكي فان دي فين من على خط المرمى لترتطم في جسد كول بالمر وتمر لخارج الملعب.

في الدقيقة السادسة، ميخايلو مودريك سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة الثامنة، بيدرو بورو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

إيميرسون رويال سقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع نوني مادويك وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

في الدقيقة 21 ميخايلو مودريك انطلق بالكرة على الجانب الأيسر وتوغل داخل منطقة الجزاء بمهارة ثم سدد الكرة ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.

وجاء هدف التقدم بعدما أرسل جالاجير الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها تريفوه تشالوباه براسية قوية مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

في الدقيقة 38، الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها تريفوه تشالوباه براسية قوية مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

مودريك سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 47 بابي ماتار سار أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس جورجي بيتروفيتش بقبضة يده.

إيميرسون رويال سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعدما سدد بالمر الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من العارضة ثم تابعها نيكولاس جاكسون برأسية سكنت الشباك.