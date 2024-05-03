الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أيمن سلامة لـ"الشاهد": هناك ما يزيد على 100 دولة تلاحق جرائم الإسرائيليين

أيمن سلامة
أيمن سلامة

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أنه ليس بالضرورة مقاضاة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ويمكن ملاحقة قادة مجرمي الحرب من قبل بعض الدول.

ونبه «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك ما يزيد على 100 دولة تلاحق جرائم الإسرائيليين.

وأضانه: "أنه ليس بالضرورة محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي شرعت بالفعل اعتبارًا من فبراير 2021 في ملاحقة نوعين من الجرائم هي جرائم المستوطنات لأنها جرائم حرب مستمرة منذ 1967 وجرائم الجرف الصامد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 2014، فضلًا عن أن المدعي العام البريطاني للمحكمة كريم خان، حين زار مصر وزار رفح والعريش صرح في نهاية أكتوبر 2023 بأنه بصدد ضم الجرائم المدعي ارتكابها من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائم أخرى من طرف آخر في قطاع غزة ضمهم لتحقيقاته الجنائية البطيئة التي بدأت اعتبارًا من 2021 ضد الإسرائيليين".

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