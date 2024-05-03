أيمن سلامة: إسرائيل منعت سفر تسيبلى ليفينى للندن لأنها كانت مجرمة حرب

أجاب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، عن كيفية التعامل مع جرائم الحرب وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وقال "سلامة"، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، إن الاستخبارات الإسرائيلية منعت سفر تسيبي ليفني إلى لندن؛ لأنها كانت هناك دعوى موجهة ضدها كمجرمة حرب.

وأضاف: "القانون الدولي لا يترك شاردة ولا واردة والمسئولية مزدوجة ثنائية وإقرار مسئولية الدولة المدنية تعويضيه وهي إسرائيل إقرارها لا يلغي ولا يعدم إقرار المسئولية الثانية وهي مسئولية القادة العسكريين، وهل القادة العسكريين ووزير الدفاع ومجلس الحرب وكما حدث في 2009 المخابرات الإسرائيلية من خلال الخدمة السرية منعت سيدني ليفني لإسرائيل من الطائرة التي كانت متوجه إلى لندن؛ لأنه كان هناك دعوه مرفوعة ضدها باعتبارها مجرمة حرب، وهنا نتسأل هل سيدني ليفني حملت السلاح بالطبع لا ولكنها كانت عضو في مجلس الحرب".